ЖК «Новый Лесснер» аккредитован еще одним банком

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Банк «Уралсиб» присоединился к программе ипотечного кредитования в первой очереди жилого комплекса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой».

По условиям программы, первоначальный взнос составляет от 15% стоимости квартиры. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 50 млн рублей. Процентная ставка – от 10,9% годовых. Если заемщик является зарплатным клиентом банка – ставка от 10,5% годовых.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Также действует специальное предложение «Ипотечные каникулы». Оно позволяет платить по ипотечному кредиту меньше на этапе строительства и дает возможность совмещать аренду жилья и обслуживание ипотеки. Первоначальный взнос – от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка – от 11,5% годовых. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия по программе «Ипотечные каникулы» можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

Напомним, что ипотеку в «Новом Лесснере» также предоставляют 10 банков, в том числе «Сбербанк», «ВТБ», «Открытие», «АК Барс» и пр.

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Клиентам предлагаются квартиры площадью от 35 до 97 метров, в том числе видовые. Окончание строительства первой очереди – IV квартал 2021 года.

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/