В Новосибирской области пассажир на полном ходу выпрыгнул из поезда. Окно он разбил молотком

Пассажир поезда сообщением Новосибирск — Белгород выпрыгнул из вагона в Новосибирской области. Состав при этом был на полном ходу. Мужчина остался жив, но получил травмы.

О странном поступке в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» накануне сообщили очевидцы. В комментариях свидетели происшествия делились наблюдением, что скорость поезда была не меньше 100 километров в час, а мужчина после прыжка встал и пошел, хотя периодически терял сознание на ходу.

Портал «Супер Омск» 1 апреля выяснил подробности в управлении на транспорте МВД России по СФО. Там рассказали, что инцидент произошел на перегоне Чулымская – Каргат. Мужчина разбил в поезде стекло молотком и выпрыгнул на улицу.

«В настоящее время мужчина находится в больнице, у него диагностированы черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы. Проводится освидетельствование на состояние алкогольного либо иного опьянения, пока результатов нет», – рассказала «СуперОмску» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. Причины поведения пассажира уточняются.





