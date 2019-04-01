В Москве бывший полицейский подозревается в похищении и совращении подростков

Бывший полицейский задержан в Москве. Его подозревают в похищении двух девочек-подростков и насилии над ними.

Как сообщает РБК 1 апреля, инцидент произошёл 31 марта. В полицию обратились родители девочек, которые ушли на прогулку в школьный двор в микрорайоне Васильцовский Стан и перестали отвечать на звонки. Сотрудники органов по камерам отследили путь предполагаемого преступника и вычислили его квартиру. В ней были те самые девочки.

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что 37-летнего Александра Казакова доставили в полицию по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данным РБК, ранее он работал в патрульно-постовой службе, но в 2011 году уволился по собственному желанию.





