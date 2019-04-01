Прокуратура потребовала от банка ВТБ очистить доходный дом Александро-Невской лавры от грозди кондиционеров
Надзорное ведомство вместе с комитетом по охране памятников Петербурга насчитало на дворовом фасаде дома номер 153 на Невском проспекте 19 кондиционеров, которые установили без согласования с КГИОП. Информация об этом 1 апреля появилась на сайте городской прокуратуры.
На уровне первого этажа, где располагается офис банка ВТБ, установили 11 блоков кондиционеров, еще 8 штук разместили на уровне второго этажа. Кроме того, четыре камеры наблюдения повесили со стороны двора и две — на лицевом фасаде.
Также без согласования с профильным органом руст входной двери со стороны Невского проспекта облицевали гранитными плитами.
Прокуратура Центрального района вынесла представление руководителю банка с требованием устранить выявленные нарушения и возбудила дело об административном правонарушении.
Дом Александро-Невской лавры включен в перечень охраняемых памятников. Размещение элементов, изменяющих облик фасада, без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников является незаконным.
Справка:
Доходный дом Александро-Невской лавры, расположенный по адресу Невский пр., 153, возвели по проекту архитекторов Льва Шишко и Альфонса Венсана в 1091-1093 годах. Здание является образцом стиля эклектика.
В 2018 году распоряжением Смольного здание было включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.