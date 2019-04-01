Маск тестирует электрический грузовик на дорогах, развозя покупателям «Теслы»

Илон Маск опубликовал 1 апреля в своем твиттере фотографию грузовика Tesla Semi, «запряженного» в прицеп-автовоз с четырьмя новенькими Tesla Model 3. Как известно, в конце первого квартала этого года Tesla всеми силами взялась за доставку покупателям автомобилей, чтобы улучшить свои показатели.

Tesla Semi delivering Tesla cars pic.twitter.com/ttEpcW5d8G — Jung Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.







«Именно так выглядит будущее», – прокомментировал фотографию Electrek. Таким образом, отмечает издание, Tesla убивает сразу двух зайцев: хоть как-то улучшает критическую ситуацию с доставкой готовой продукции и острой нехваткой автовозов и одновременно тестирует прототип своего нового грузовика.

Маск охарактеризовал положение с доставкой как «транспортный ад», который для него наступил непосредственно после ада «производственного», то есть борьбы за налаживание стабильного выпуска Model 3 в достаточных количествах. Ситуация была настолько острой, что Tesla была вынуждена начать строить собственные прицепы-автовозы, а потом даже приобрести половину грузовой транспортной компании. Но даже этого оказалось недостаточно, и пришлось идти на беспрецедентные меры: просить помощи у собственных сотрудников.

Судя по фотографии, Маск «бросил в бой» все до последнего резерва. На снимке – один из двух известных «ходовых» прототипов Tesla Semi Truck, и вполне возможно, что второй прототип (его легко отличить по черному цвету кабины) занят тем же самым.

Semi Truck должен пойти в серийное производство к концу этого года, но это не точно – пока что компания хранит молчание. Которое, в том числе, может означать, что Илона Маска ждет очередной «производственный ад», а клиентов, уже оплативших предзаказы на грузовик, – месяцы, если не годы ожидания.