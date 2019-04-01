СМИ: Глава МВД Ингушетии ушел в отставку на фоне массовых протестов
Министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава принял решение покинуть свой пост. Отставка состоится на фоне протестов в северокавказской республике против утверждения закона о референдуме.
Исполняющим обязанности руководителя МВД может стать нынешний заместитель – начальник следственного управления Юрий Муравьев. Об этом 1 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Официально в МВД Ингушетии эту информацию пока не подтвердили. На сайте ведомства Кава до сих пор числится действующим главой республиканского министерства.
Жители Ингушетии вышли на митинг против соглашения об административных границах с Чечней и новой редакции местного закона о референдуме 26 марта. Акция была санкционирована правительством до 6 вечера, но люди задержались на центральной площади до следующего дня. Силовики пытались выгнать их трижды, конфликт перерастал в столкновения.
27 марта после обещаний от властей согласовать новый митинг большинство протестующих разошлось, а часть продолжила требовать отставок и стихийно перекрыла участок федеральной трассы «Кавказ».
29 марта оппозиционер Калой Ахильгов сообщил о том, что расформирован отдельный батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять митинговавших. 19 человек уволены в связи с утратой доверия.
Справка:
Напомним, что в октябре 2018 года противники решения об уточнении границы, которое, по данным ингушской оппозиции, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, две недели не покидали центр столицы Ингушетии. Решать вопросы в судах им посоветовали в администрации президента России. Однако решение Конституционного суда Ингушетии о незаконности соглашения между главами соседних республик глава Юнус-Бек Евкуров исполнять отказался. Конституционный суд России нарушений в процедуре принятия закона о новой границе не усмотрел. После установления новой границы с Ингушетией власти Чечни приступили к уточнению административной границы с Дагестаном.