СМИ: Глава МВД Ингушетии ушел в отставку на фоне массовых протестов

Министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава принял решение покинуть свой пост. Отставка состоится на фоне протестов в северокавказской республике против утверждения закона о референдуме.

Исполняющим обязанности руководителя МВД может стать нынешний заместитель – начальник следственного управления Юрий Муравьев. Об этом 1 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Официально в МВД Ингушетии эту информацию пока не подтвердили. На сайте ведомства Кава до сих пор числится действующим главой республиканского министерства.

Жители Ингушетии вышли на митинг против соглашения об административных границах с Чечней и новой редакции местного закона о референдуме 26 марта. Акция была санкционирована правительством до 6 вечера, но люди задержались на центральной площади до следующего дня. Силовики пытались выгнать их трижды, конфликт перерастал в столкновения.







27 марта после обещаний от властей согласовать новый митинг большинство протестующих разошлось, а часть продолжила требовать отставок и стихийно перекрыла участок федеральной трассы «Кавказ».

29 марта оппозиционер Калой Ахильгов сообщил о том, что расформирован отдельный батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять митинговавших. 19 человек уволены в связи с утратой доверия.