В столице Турции на выборах мэра впервые за 25 лет побеждает оппозиция

Кандидаты от оппозиционной Республиканской народной партии побеждают на муниципальных выборах в Анкаре, Измире и Стамбуле. Об этом 1 апреля сообщает турецкое агентство Anadolu.

По итогам подсчета 99,8% голосов на выборах мэра Анкары лидирует оппозиционер Мансур Яваш (50,9%), его соперник от партии власти (Партии справедливости и развития президента страны Реджепа Эрдогана) Мехмет Озхасеки набирает 47,06% голосов. Разрыв в Стамбуле еще меньше — по последним данным, представитель оппозиции Экрем Имамоглу получил 4159650 голосов избирателей, за кандидата от Партии справедливости Бинали Йылдырыма проголосовали 4131761 человек.

В Измире Тунч Сойер от «республиканцев» набирает 58,02% голосов, Нихат Зейбекчи от партии власти — 38,62%.

В целом выборы выигрывает Партия справедливости Эрдогана — по всем городам и провинциям она набирает 44,42% голосов, у Республиканской народной партии — 30,07%.





