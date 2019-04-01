Петербургский горсуд отправил «снежный» иск горожан на второй круг. Его снова рассмотрят в районном

Санкт-Петербургский городской суд отменил определение Калининского районного суда об отказе в принятии искового заявления Дианы Деминой и Алексея Ильина к городским чиновникам. Жители оспаривали бездействие комитета по благоустройству и администраций Выборгского и Калининского районов в части уборки снега минувшей зимой. Дело вернут в районный суд для рассмотрения заявления со стадии принятия.

Об этом 1 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, районный суд при отказе ссылался на постановление пленума Верховного суда: «В порядке административного судопроизводства подлежат рассмотрению споры, возникшие из правоотношений, не основанных на равенстве и автономии воли участвующих в этих правоотношениях субъектов». В данном случае суд таких признаков не обнаружил и решил, что иск не может быть административным. Диана Демина тогда же сообщила «Фонтанке», что будет обжаловать отказ.

«Фонтанка» подробно писала о попытке двух жителей Калининского района через суд понудить районных и смольнинских чиновников соблюдать ГОСТы и техрегламенты по уборке улиц города от снега. После этого читатели выразили желание подавать типовые аналогичные иски к своим администрациям.





