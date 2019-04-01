Торнадо в Китае унес батут с детьми. Более 20 человек пострадали

Пыльный вихрь внезапно появился на ярмарке в провинции Хэнань, расположенной в центральной части Китая, подняв в воздух батут с играющими детьми.

Двое детей скончались от полученных травм после того, как их доставили в больницу. Еще 17 несовершеннолетних и двое взрослых получили легкие ранения. Об этом в ночь на 1 апреля сообщает China Global Television Network.

По данным местных метеорологов, торнадо достигал 10 метров диаметре. Он был активен всего несколько минут.

Видео произошедшего попало в Сеть.





