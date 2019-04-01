В Японии наступила эра Рэйва. Новый император вступит в должность 1 мая

Генеральный секретарь правительства Японии Есихиде Суга объявил о наступлении в стране эры Рэйва. Об этом 1 апреля пишет The Japan Times.

Название новой эры переводится как «удача и гармония». Термин взяли из антологии японской поэзии VIII века. Эра Рэйва наступит после вступления в должность нового императора — наследного принца Нарухито. Его отец, Акихито, добровольно отрекается от престола. Смена власти официально произойдет 1 мая. Отметим, эра прошлого императора называлась Хэйсэй («мир и согласие»). Это название используется в том числе в официальных документах — например, на водительских правах, в календарях и СМИ.





