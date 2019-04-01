Оля Слово в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Оля Слово

6 апреля в 17.00 в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас пройдет третий паблик-ток проекта «Модные субботы» (0+).

Перед слушателями лектория выступят основатель образовательного проекта в сфере моды Self Made Studio, стилист и блогер Оля Слово, а также Арина Зайцева и Анастасия Агенорова-Папуловская – дизайнеры интерьеров бренда IKEA.

Третья серия бесплатных лекций об актуальных модных тенденциях и скандинавском образе жизни пройдет в начале апреля в пространстве Scandinavian МЕГИ ПАРНАС. В этот раз главным спикером станет основатель московской школы Self made Studio, известный блогер и стилист Оля Слово. Тема ее выступления – «Осознанное потребление в моде». Что важно знать об эко-моде и как научиться заботиться об окружающей среде в условиях большого города, – ответы на эти и другие острые эко-вопросы можно услышать уже в первую субботу апреля на паблик-токе проекта «Модные Субботы».

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас

Во второй части программы гостей ждет лекция дизайнеров интерьеров IKEA Арины Зайцевой и Анастасии Агенорова-Папуловской. Тема их выступления: «Демократичный дизайн IKEA: как рождается форма». Представители знаменитого шведского бренда расскажут о том, как создаётся популярная во всем мире мебель: где дизайнеры черпают вдохновение, какой путь проходит идея от её зарождения до воплощения в жизнь. Помимо этого, гости модного пространства узнают об иконах скандинавского дизайна, интересных коллаборациях и лимитированных коллекциях.

В рамках проекта «Модные субботы» каждую первую субботу месяца гости МЕГИ Парнас могут бесплатно прослушать лекции от экспертов моды, побывать на паблик-токах и познакомиться со скандинавскими традициями. На прошедших мероприятиях культурно-образовательного клуба перед гостями выступали основатель петербургского бренда NNEDRE Нелли Недре, стилист и персональный шоппер Катя Рок, преподаватель московской «Британки», создатель ювелирного бренда «Алхимия» Игорь Комов, команда дизайнеров IKEA: Малютина Карина и Доронина Анна.

Для всех постоянных посетителей проекта «Модные субботы» работает система лояльности, которая позволяет стать амбассадором скандинавского стиля жизни. В рамках каждой лекции МЕГА Парнас дарит стильные подарки с символикой проекта.

C помощью культурно-образовательного формата МЕГА Парнас осуществляет не только просветительские функции, но и создает место встреч для людей со схожими взглядами.

О торговых центрах МЕГА:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru