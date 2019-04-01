На шоссе Революции ночью бил гейзер. Кипяток затопил двор и припаркованные машины

Мощный гейзер забил ночью 1 апреля в Красногвардейском районе Петербурга. Коммуникации не выдержали нагрузки в районе дома №12 на шоссе Революции.

Видео впечатляющего фонтана и затопленной территории появилось в соцсетях. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что от горячего водоснабжения и отопления близлежащие дома отключать не пришлось. Ремонтные работы продлятся до сегодняшнего вечера.

В пресс-службе ресурсоснабжающей компании также отметили, что в зону дефекта попали несколько автомобилей. Владельцы получат компенсацию в случае доказательства реального ущерба.





