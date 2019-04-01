Страшные ДТП выходных. Момент наезда «Порше» на ребёнка попал на видео

В выходные, 30 и 31 марта, в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД оформили 572 ДТП. В 22 авариях пострадали 25 человек (в том числе четыре ребёнка) и двое погибли. В Ленинградской области зарегистрировано 107 ДТП, в 10 из которых пострадали 14 человек (двое детей) и один погиб. Об этом сообщает 1 апреля УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте».

Для сравнения, в предыдущие выходные, 23 и 24 марта, в Петербурге Госавтоинспекцией было зафиксировано 645 ДТП и 43 пострадавших, в области – 138 ДТП и 18 пострадавших, никто не погиб.

В Петербурге два человека погибли в результате ДТП на Невском проспекте в субботу, 30 марта. Водитель «Генезиса» Артур Асатуров, лишённый прав и нетрезвый, проигнорировал красный сигнал светофора. В результате столкновения «Фольксваген» ушёл в стену дома, его водитель погиб на месте. Три человека, включая Асатурова, были госпитализированы. Одна женщина скончалась в больнице.







10-летний ребёнок получил тяжёлые травмы 31 марта на проспекте Культуры. Его, по предварительным данным, сбил на «зебре» мужчина 1982 года рождения на Porsche Cayenne. Фотографии с места аварии и видео самого момента публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Два человека погибли в ДТП в ночь на субботу. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД, 29 марта около 23:50 на 14-м километре ЗСД мужчина 1971 года рождения на «Мерседесе» влетел в попутную дорожную машину ТКМ-760. Водитель «Мерседеса» скончался на месте.

30 марта около 3:15 на 120-м километре трассы «Нарва» (Кингисеппский район Ленинградской области), по предварительным данным УГИБДД, мужчина 1975 года рождения на «Ауди» совершил столкновение с попутной «Газелью» под управлением мужчины 1983 года рождения. От удара «Ауди» выехала на левую обочину и загорелась. «Газель» же опрокинулась в кювет. Водитель «Ауди» был госпитализирован в тяжёлом состоянии, водитель «Газели» – в среднем. На месте погибла пассажирка «Газели».