Городские власти выделили колясочникам дополнительное помещение, бездомным – земельный участок под душевую

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов «На коляске без барьеров» и благотворительная организация помощи бездомным людям «Ночлежка» получили от города дополнительные площади для своей деятельности. Об этом 1 апреля сообщили в комитете имущественных отношений.

Колясочники получат в безвозмездное пользование помещение площадью 153 кв. м на улице Воскова. Оно располагается по соседству с уже находящимся в пользовании организации. В комитете отметили, что это «позволит расширить площади для проведения учебно-методических, просветительских и правозащитных мероприятий в целях поддержки людей с ограниченными возможностями».

«Ночлежке» без торгов предоставлен земельный участок в Калининском районе площадью 269 кв. м на Новороссийской улице – там будет находиться душевая. Как рассказал «Фонтанке» координатор гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев, за создание душевой для нуждающихся людей организация билась несколько лет: велись переговоры с администрациями различных районов и организациями, но дело стояло на месте. «Когда мы вышли на администрацию Калининского района, то дело закрутилось – были предложены варианты, и мы выбрали участок. КИО со своей стороны оперативно подготовил всё необходимое, договор уже подписан и отправлен на регистрацию», – сказал Чапаев, добавив, что организация благодарна чиновникам за столь быстрое решение вопроса.

Сейчас уже идёт монтаж душевого модуля, осталось подключить его к коммуникациям. «Надеемся, что соответствующие организации войдут в наше положение и также оперативно всё сделают. Ведь принять душ и почистить зубы, это – не блажь, а необходимость. И для бездомных людей тоже. Также надеемся, что это не станет единственной душевой для нуждающихся в огромном городе», – подытожил Андрей Чапаев.