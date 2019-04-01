ЦИК Украины: В стране пройдет второй тур выборов президента

В ЦИК Украины 1 апреля официально заявили, что в стране пройдет второй тур выборов президента. После подсчета 60% голосов ни один из кандидатов не смог победить в первом туре.

Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук, лидирует по-прежнему актер Владимир Зеленский — он набирает более 30% голосов. На втором месте пока действующий глава государства Петр Порошенко — за него проголосовали чуть более 16% населения. На третьем месте идет Юлия Тимошенко с 13% голосов.

Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля.





