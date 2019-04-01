Фонд национального благосостояния могут кинуть на компенсации нефтяникам

Деньгами из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут компенсировать выпадающие доходы российской казны от увеличения льгот нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок. Такую возможность рассмотрят по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Об этом 1 апреля пишут «Ведомости». Речь идет о сумме в 190 млрд рублей. По информации газеты, компенсация выпадающих доходов за счет средств национального фонда — первая в списке возможных вариантов. На ней стоит резолюция «рассмотреть возможность».

Есть и два других варианта «залатать дыру» в бюджете. Они предусматривают повышение акцизов на мазут и средние дистилляты или повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников. Впрочем, как заверил 30 марта вице-премьер Дмитрий Козак, НДПИ повышаться не будет.

Против использования средств ФНБ выступает Минфин. В министерстве напоминают о том, что закон оговаривает, на что можно тратить деньги фонда. Цели «компенсация выпадающих доходов» там нет. Чиновники настаивают: правила нарушать нельзя.







Издание обратилось за комментариями в кабинет министров, но там на запрос не ответили.

Напомним, правительство России до 1 апреля намеревалось отработать систему компенсации потерь торгующих топливом нефтяных компаний, чтобы сдержать рост цен.

С поздней осени прошлого года между нефтяниками и правительством действует соглашение, по которому на внутренний рынок поставляются увеличенные объемы бензина и дизеля, частично ограничен экспорт, действуют льготы для поставщиков, а цены на заправках растут только в пределах инфляции (по факту – почти заморожены). Соглашение должно было закончиться 31 марта, но на прошлой неделе чиновники объявили, что документ будет переподписан.

Фонд национального благосостояния России был сформирован 1 февраля 2008 года в результате разделения действовавшего на тот момент Стабилизационного фонда. ФНБ пополнялся за счёт нефтегазовых доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённый на соответствующий финансовый год объём нефтегазового трансферта, с момента, когда накопленный объём средств Резервного фонда достигал (превышал) его нормативную величину.

ФНБ – «подушка безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.