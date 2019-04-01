Гражданка Вьетнама избежала смертной казни за убийство брата Ким Чен Ына и проведет в тюрьме три года

Суд Малайзии вынес приговор Доан Тхи Хыонг, которая плеснула нервно-паралитическим веществом в лицо брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама. С нее сняли обвинения в преднамеренном убийстве, поэтому за решеткой она пробудет 3 года и 4 месяца.

Адвокатам Хыонг удалось доказать, что их подзащитная не знала, что участвует в устранении родственника северокорейского лидера. По статье об убийстве ей грозила высшая мера наказания. Об этом 1 апреля сообщает издание The Star.

Суд переквалифицировал обвинение на «причинение вреда здоровью с использованием общеопасного оружия или средств». Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет тюрьмы. Однако Хыонг признала себя виновной, поэтому суд избрал ей меру пресечения в три года и четыре месяца.

Ранее освободили другую фигурантку этого дела – гражданку Индонезии Сити Айша.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция долгое время не могла установить личность погибшего.





