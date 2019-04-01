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01.04.2019 10:00
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В Лос-Анджелесе погиб рэпер Nipsey Hussle. Музыканта застрелили на улице

Американского рэпера Эрмиаса Асгхедома застрелили в Лос-Анджелесе 31 марта. От полученных ранений 33-летний музыкант, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle, скончался в больнице, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, стрельба произошла около принадлежащего музыканту магазина одежды. От пуль пострадали еще двое.

Издание TMZ со ссылкой на источник сообщает, что рэпера мог застрелить молодой темнокожий мужчина, который после скрылся на автомобиле, за рулем которого была женщина.

Ведутся поиски подозреваемого. О мотивах преступления пока не сообщается.



Справка:

Эрмиас Асгхедом родился 15 августа 1985 года в Лос-Анджелесе, музыкальную карьеру начал в 2008 году. Музыкант сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе с рэперами Снупом Доггом и Риком Россом. В 2018 году выпустил дебютный альбом Victory Lap, который был номинирован на премию «Грэмми».

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