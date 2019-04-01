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Город
01.04.2019 09:38
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Каникулы закончились: на улицах Петербурга многокилометровые пробки и «танцы на льду»

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

На дорогах Санкт-Петербурга утром 1 апреля плотно: примерно к 8:33 пробки достигли «красных» 7 баллов, а после 9 часов вернулись к 6 баллам. Это притом что на прошлой неделе утренний максимум не превышал 5 баллов, а в четверг, 28 марта, и вовсе дотянул только до 4. Обычно по утрам в городе бывает до 6 баллов.

С раннего утра сервис «Яндекс.Пробки» присылает сообщения о необычно крупных пробках и внезапно загруженных улицах. Так, уже в 7:03 на внешнем кольце КАД, где идут дорожные работы, образовался 6,5-километровый затор от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. К 8-9 часам утра эта пробка выросла почти до Токсовского шоссе. Вот ещё несколько крупных пробок:

  • 7:33 – Дорога жизни от Межевой улицы до поста ГИБДД, 5,6 км;
  • 7:54 – Колтушское шоссе от поворота на Токари до посёлка Разметелево, 4,6 км;
  • 8:57– Октябрьская набережная и Малоохтинский проспект от дома 18 по Октябрьской набережной до моста Александра Невского; в пробке длиной 2,6 км можно потерять 41 минуту, что на 21 минуту больше обычного;
  • 9:03 – проспект Непокоренных от площади Мужества до Пискаревского мемориального кладбища; в пробке длиной 3 км можно потерять 29 минут, что на 20 минут больше обычного.


Одна из важных причин сегодняшней повышенной загруженности улиц – окончание школьных каникул. Многие родители,  уезжавшие вместе с детьми из города отдыхать, вернулись, а некоторые повезли ребёнка в школу на машине.

Каникулы закончились: на улицах Петербурга многокилометровые пробки и «танцы на льду»

«Разговорчики» в «Яндекс.Навигаторе» демонстрируют, в том числе, проблемные точки – перегруженные выезды из крупных жилых комплексов, которым не хватает дорог.

Ситуацию на дорогах осложняет гололедица: местами, по словам автомобилистов, очень скользко. Участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Михаил снял на Краснопутиловской улице «танцы на льду»: в финале ролика жёлтый «Форд» разворачивает почти навстречу движению.

Впечатляюще улетел с дороги большегруз на Пулковском шоссе, неподалёку от пересечения с Волхонским шоссе.

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