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01.04.2019 09:32
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«Маршалы» ФСИН все-таки разобрались, какой из близнецов им нужен. А полицейские в Зеленогорске нашли обрез

В Курортном районе задержаны петербуржец, пару лет скрывавшийся от приговора суда, а также его копия. Разыскникам пришлось определять своего. Судя по найденному оружию у их приятеля, уголовному розыску есть чем у них поинтересоваться.

По информации «Фонтанки», 30 марта в Новые Кресты доставлен 35-летний Владимир Кочубеев. Ночью его квартиру в Зеленогорске посетили оперативники разыскного отдела регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, чаще называемые «маршалами» по аналогии с их коллегами из США. Там же, на улице Ленина, обнаружили его брата-близнеца – Алексея. Первое время после появления сотрудников оба не спешили признаваться, кто из них в розыске. Тем более что оба имеют по несколько судимостей.

Алексей
Алексей
"Фонтанка.ру"

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Все же в тюрьму, как заочно арестованного, увезли Владимира, который еще в 2016 году был осужден по ряду статей к шести годам лишения свободы.



Владимир
Владимир
"Фонтанка.ру"

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Кстати, недалеко от места встречи уголовный розыск Курортного района побеспокоил и их приятеля. У этого петербуржца из квартиры вынули обрез охотничьего ружья.

"Фонтанка.ру"

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По мнению следователя, биографии троих и редкий в наши дни «кулацкий» инструмент говорят о старом ремесле – разбой.

 

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