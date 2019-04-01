«Дело за Советом». Профильный комитет Госдумы рекомендует не признавать итоги выборов на Украине

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины. Об этом 1 апреля заявил глава комитета Леонид Калашников.

«Мы заявление одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», – цитирует Калашникова РБК со ссылкой на ТАСС.

Свое решение в Госдуме объясняют тем, что в первом туре президентских выборов не смогли проголосовать часть жителей юго-восточных регионов, а также живущие в России украинцы. По подсчетам Калашникова, эти люди составляют около трети от голосовавших.

Глава комитета добавил, что непризнание итогов выборов не означает, что Россия исключит сотрудничество с новым президентом Украины.

Выборы состоялись 31 марта. После подсчета 40% протоколов ЦИК страны фиксирует, что будет второй тур, в который выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.





