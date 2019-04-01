В Веселом Поселке угнали «Жигули». Так восьмиклассник и его друзья отметили последний день весенних каникул

Последний день школьных каникул в Петербурге отметился угоном машины. Внутри остановленного автомобиля нашли веселую компанию, среди которой оказались восьмиклассник и ученица 10 класса.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов ночи 31 марта у дома №29 по улице Коллонтай полицейские остановили для проверки ВАЗ-2106. Водитель убежал, оставив в «шестерке» приятелей: ученика 8 класса и 23-летнего безработного молодого человека. Компанию юношам составляли две барышни — десятикласснница и девушка 22-х лет, которая нигде не учится и не работает.

Под утро в правоохранительные органы обратился с заявлением местный житель, охранник по профессии. Он рассказал, что после полуночи украли автомобиль его умершего отца — это и были те самые «Жигули». Угнали изделие отечественного автопрома с улицы Антонова-Овсеенко, похитители не уехали от места преступления и двух километров.

Весенние каникулы-2019 стали головной болью для сотрудников полиции в Петербурге. Они как никогда отметились большим количеством происшествий с учащимися, у которых оказалось много времени и мало занятий. Так, в понедельник, 25 марта, двое друзей из 4 класса вышли на лёд Невы в районе сада Дудко и провалились в реку. Один мальчик смог выбраться, второй утонул — его тело не могут найти до сих пор.







Вечером того же дня десять подростков «брали» «Пятерочку» на Тележной улице. Похватав товар с прилавков, они покинули торговую точку. Далеко не ушли, их быстро поймали. Выяснилось, что самый младший — семиклассник, остальные — не намного старше. В основном ребята учатся в школах Калининского района.

25-го марта пятнадцатилетняя школьница сорвалась с балкона на пятом этаже дома по Наличной улице – при попытке побега из дома она решила использовать поводок для выгула собаки, но конструкция подвела. Подросток получила тяжелые травмы. Сбегает она уже не в первый раз.

29 марта группа из 15 подростков устроила разговор с мигрантом в торговом центре ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Мужчина вырвался из оцепления с помощью ножа, ранив 14-летнего школьника.