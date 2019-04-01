В Петербурге подозреваемый в наркоторговле вывел полицию на своего подельника. У обоих нашли приличное количество веществ

Петербуржец, в машине которого нашли более двух кило наркотиков, вывел полицейских на след своего партнёра из Таджикистана. Обоим грозит наказание за сбыт веществ в особо крупном размере.



Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, мужчину 25 лет полиция задержала на Ленинском проспекте 27 марта. В багажнике его BMW нашлись 23 брикета с наркотиком растительного происхождения. В сумме их вес превысил 2 килограмма.



Через два дня сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на другого члена преступной группы – 41-летнего гражданина Таджикистана. Полиция приехала к нему домой в Красное Село без предупреждения и изъяла три брикета с тем же веществом, что было в первом эпизоде, а также пакетик с кристаллообразным порошком. Всё вместе потянуло на 330 граммов.



Оба мужчины арестованы и проходят по делу о сбыте наркотиков в крупном размере.

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК России (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).





