«Минёры» снова прошлись по «Континентам» и «Атмосфере». Администрации ТРК надоело проводить эвакуации

Анонимные «минёры», кажется, полюбили ряд торговых центров в Петербурге всерьёз и надолго. Накануне по звонку вновь были проверены «Континенты» и «Атмосфера».

Как стало известно «Фонтанке», около четырёх вечера 31 марта неизвестный мужчина с неустановленного телефона позвонил в дежурную часть 54 отдела полиции по Красносельскому району. Он доложил, что в ТРК «Континент» заложена бомба. И вновь, так как «Континента» в Петербурге четыре, были проверены все точки – на Стачек, Байконурской, Бухарестской и Звёздной. Полицейские ничего не нашли.

Через полчаса звонок раздался в первом отделе полиции по Адмиралтейскому району. Незнакомец сообщил о заминировании «Атмосферы» на Комендантской площади. Этот ТРК также проверили.

Администрациям торгово-развлекательных комплексов не выгодно каждый раз проводить эвакуацию. Видимо, поэтому люди были выведены всего из двух зданий. Шопинг прервался у 1 873 человек.

Напомним. анонимные хулиганы больше недели минируют одни и те же ТЦ. Те же «Континенты» и «Атмосферу» проверяли 30 марта. Большая часть звонков осуществлена с телефонных номеров, которые фигурируют как неустановленные. Из зафиксированных известно о том, который начинается с «8950», что может указывать на принадлежность автора звонков к клиентам «Теле 2» в Пермском крае. Ранее анонимы использовали телефоны, зарегистрированные на Украине, также сервис IP-телефонии, который указал на Великобританию.





