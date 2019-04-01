ГИБДД усилит контроль за автошколами. Рособрнадзор не против

ГИБДД планирует усилить контроль за автошколами в России, чтобы проверять соответствие выданным лицензиям. Ведомство разработало новую редакцию указа президента от 1998 года, пишет 1 апреля «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, по действующему законодательству автошколы контролирует Росообрнадзор, который выдает им лицензии на работу. С апреля этого года лицензия будет действовать в течение пяти лет. Каждый документ специальным заключением подтверждает ГИБДД, но промежуточные проверки не проводятся.

В ГИБДД пояснили, что после получения документов на работу многие автошколы начинают сокращать «финансовые издержки». Разрывают договор об аренде земли под площадку и обучают во дворах или на площадках меньшего размера, а это приводит к тому, что ученики не получают «необходимых знаний и навыков».

Инициативу ведомства поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения, новый порядок усиления контроля будет установлен приказом МВД, который должны разработать в мае.





