Зеленский набирает более 30 процентов голосов. ЦИК Украины к утру обработал 42,7 процента протоколов

Шоумен Владимир Зеленский сохраняет уверенное лидерство в выборах президента Украины, набирая 30,23% голосов после обработки 42,73% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом 1 апреля сообщает ЦИК страны.?

Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,63%, Юлия Тимошенко — 13,11%. В пятерку лидеров вошли также лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,53%) и экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,07%).

Зеленский лидирует почти во всех регионах Украины. Порошенко, по предварительным данным, удалось обойти Зеленского лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской. В Донецкой и Луганской областях лидирует Юрий Бойко.

ЦИК Украины сообщил, что не зафиксировал значимых нарушений в ходе выборов.







Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля. Итоги президентских выборов ЦИК должен подвести 1 мая.