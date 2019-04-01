Явка на выборах в Украине составила больше 60 процентов. После обработки первых бюллетеней лидирует Зеленский

Свои голоса на президентских выборах на Украине 31 марта отдали 63,51 процента избирателей. ЦИК опубликовал первые итоги, Порошенко и Тимошенко разделяет один процент.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки одного процента протоколов, лидером гонки остается Владимир Зеленский, как и показали данные экзитполов. Он набрал 26,99 процента голосов. Петр Порошенко идет следом, у него 17,54 процента, Юлия Тимошенко набрала 16,40%.

Как сообщалось ранее, второй тур выборов пройдет 21 апреля. На голосовании 31 марта гражданам Украины предлагали выбор из 39 кандидатов.





