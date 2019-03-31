Разбившийся в Германии с Наталией Филевой на борту самолет уже попадал в аварию

Самолет бизнес-авиации Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, на борту которого находилась совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева, уже был участником авиационного происшествия.

Согласно информации из открытых источников, 24 марта 2015 года самолет выполнял рейс из швейцарского Брно в московский Домодедово. Во время приземления у него не были выпущены шасси. В результате Epic LT приземлился «на брюхо», повредив нижнюю часть фюзеляжа и лопасти винта.

По информации СМИ, в тот момент командиром воздушного судна был основатель авиакомпании S7 Airlines Вадим Филев, который во время захода на полосу забыл выпустить шасси.

Вечером 31 марта 2019 года во время захода на посадку в небольшом аэропорту города Эгельсбах, Германия, потерпел крушение частный самолет Epic LT. На его борту находился один пилот и два пассажира. Среди пассажиров была совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева. По информации СМИ, она направлялась в Германию на лечение.

«Интерфакс» назвал фамилию погибшего пилота. Самолетом управлял Андрей Дыкун, ведущий пилот-инструктор по авиации общего назначения авиакомпании «Глобус», которая входит в структуру S7. В приказе Росавиации о присвоении ему статуса пилота-инструктора для авиации общего назначения указано, что у него были допуски на Boeing 737 и Epic LT.





