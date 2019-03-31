После разборок подростков с мигрантом в ТРК на Коломяжском возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено после агрессивного общения группы подростков с мигрантом в торговом центре Приморского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 31 марта.

Сотрудники полиции задержали 21-летнего иностранца, который ударом ножа отправил в больницу школьника. Мужчина достал оружие, после того, как пятнадцать подростков повалили его на пол и начали избивать ногами. Инцидент произошёл 29 марта в торговом центре на Коломяжском проспекте. Агрессию иностранца вызвал разбитый школьниками телефон.





