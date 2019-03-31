Совладелец S7 Наталия Филева летела во Франкфурт на лечение. Российские представители МАК вылетят в Германию в понедельник

Обстоятельствами гибели супруги владельца авиакомпании S7 31 марта в Германии займется международная комиссия. Российские представители вылетят на место крушения самолета завтра, 1 апреля.

По данным от источника РИА Новости, Наталия Филева и ее отец летели из Франции в Германию на лечение, когда на подлете к Франкфурту самолет рухнул.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) ТАСС сообщили, что представитель организации вылетит в Германию в понедельник. Идентификация жертв состоится через несколько дней.

Немецкое издание FFH уточняет, что пилот пошел на второй заход перед приземлением в аэропорту Эгельсбах. В ходе полета сообщений о каких-либо неисправностях от него не поступало.







По некоторым данным, супруг погибшей, владелец компании S7 Владислав Филев, срочно вылетел в Германию. На момент крушения он находился в Москве.

Как сообщалось ранее, шестиместный самолет Epic-LT рухнул около четырех часов дня по Москве. На земле борт загорелся, обломки разбросало на 20 метров. Гибель Наталии Филевой подтвердили в авиакомпании S7. Факт того, что вместе с ней летел ее отец, официально не подтвержден.

Наталья Филева входит в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году издание оценило ее состояние в $600 млн, поместив ее на 4 место. Филева вместе с супругом Владиславом владеет S7 Group, ей принадлежало 17,77% акций группы. Это крупнейший частный авиационный холдинг России, в который входят около 15 компаний, среди них «Сибирь», на базе которой была создана S7, и «Глобус». Авиаперевозчик занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».