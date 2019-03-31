«Открытая Россия» вернулась в обновлённом виде, но с прежним составом

Первая конференция российской общественной организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия») состоялась в Риге 31 марта. Об этом активисты сообщили в своём телеграмм-канале.

Участники движения избрали совет и председателя. В будущем организация намерена добиться регистрации в Москве. «Нам не нужна регистрация, чтобы заниматься политическим образованием, выборами и правозащитой. Но ситуация с уголовным преследованием активистов вынуждает нас идти в Минюст» — заявила активистка Анастасия Буракова. Руководителем аппарата организации назначен Андрей Пивоваров.

Новая «Открытая Россия» создана на базе старой организации 24 февраля в Москве, общественники изменили логотип, сохранив его прежние цвета, создали новый канал в Telegram.

Накануне признанная нежелательной правозащитная организация «Открытая Россия» объявила о ликвидации юридического лица. По словам председателя движения, петербургского активиста Андрея Пивоварова, уничтожение правовой формы потребовалось для защиты его коллег.





