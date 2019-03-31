Самолет, на котором летели топ-менеджеры компании S7, разбился в поле под Франкфуртом. Погибла супруга владельца Наталия Филева

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На борту самолета, который рухнул на территории Германии днем 31 марта, находились три человека. Погибла супруга основателя и совладелец компании S7 Наталия Филева.

Гибель совладельца подтвердила пресс-служба компании S7. «31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны», – сообщили в компании. По некоторым данным, на борту также находился отец Наталии.

Как сообщается на сайте Aviation Safety, самолет упал в спаржевом поле на подлете к Дармштадту, неподалеку от Франкфурта. Он вылетел из Канн и заходил на посадку в аэропорт Эгельсбах. На земле борт загорелся, обломки разбросало на 20 метров. Пилот и два пассажира погибли, все они граждане России.







По данным сервиса Flightradar, самолет с бортовым номером RA2151G исчез с радаров в 16:22 по Москве на высоте 1433 метра, в этот момент он летел со скоростью 392 км/ч.

Ранее издание РБК сообщило, что погиб основатель компании Владислав Филев.

Одномоторный самолёт Epic, по данным СМИ, принадлежал авиакомпании «Глобус», которая входит в структуру S7.