Владимир украинский. О какой стране мечтает президент Зеленский

Шампанское в предвыборном штабе Владимира Зеленского было заготовлено во второй половине 31 марта. К вечеру воскресенья результат экзитпола дал отмашку — можно открывать.

Скриншот: YouTube ТСН

Официальные итоги президентских выборов еще подводят на Украине, но уже очевидно, что второму туру быть. По данным опросов, каждый третий проголосовавший украинец видит своим лидером Владимира Зеленского. Шоумен, комик, юрист по образованию — за три месяца он заставил нервно дышать в затылок действующего главу государства Петра Порошенко. Забыть о Крыме, прекратить стрельбу в Донбассе, вступить в Евросоюз и НАТО — что еще обещает своим согражданам политик, за чьей спиной видят олигарха Игоря Коломойского, которого Россия обвиняет в преступных методах ведения войны на востоке страны.

О том, что он идет на выборы, 40-летний Владимир Зеленский заявил в новогоднюю ночь. 31 декабря подконтрольный Коломойскому телеканал «1+1» показал обращение будущего кандидата вместо поздравления от президента Украины. Дальнейшие события развиваются словно бы по сценарию принесшего Зеленскому славу сериала «Слуга народа», где скромный учитель внезапно становится во главе Незалежной. В своей реальной, не кинематографической, программе он рассказывает об Украине собственной мечты, «где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения», «где дороги есть, а дураков — нет», «где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры — реальные сроки». В отличие от Ксении Собчак Владимир Зеленский подкрепляет популизм конкретикой.

Власть - народу, тюрьмы — казнокрадам

Главное, что пообещал Зеленский, – не засиживаться. «Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего», – говорится в его программе. Его первый законопроект «О народовластии», согласно которому основные вопросы будут выноситься на референдум.







Президент, депутаты и судьи при Зеленском лишаются неприкосновенности; выборы в парламент и местные советы проходят по открытым спискам, за «кнопкодавство» и «депутатские прогулы» — автоматическое лишение мандата; простые споры разрешает избранный народом мировой судья, уголовные преступления подсудны присяжным.

Для перепутавших бюджет с карманом предусмотрен персональный Высший антикоррупционный суд, который не отпустит подозреваемого под залог, а осужденного лишит имущества и права занимать государственные должности. «Цель: не брать, не давать, а кто не понял — сажать!» – восклицает кандидат.

«Экономическое чистилище» и стартовый капитал

В стране, где до Зеленского вести честный бизнес было невозможно, провернут одноразовую «нулевую декларацию». За пять процентов от незаконно нажитого капитала теневой предприниматель может легализоваться, а в дальнейшим Зеленский готов лично выступить гарантом для каждого инвестора Украины.

Налог на прибыль заменит налог на выведенный капитал, прозрачный рынок земли, кредиты на долгий срок и под низкий процент, начинающим предпринимателям — год льготного налогового обложения.

При рождении украинцу оформляется экономический паспорт, который позволит накапливать «часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.)». В день совершеннолетия гражданин обналичивает счет и получает стартовый капитал. «Украинец должен стать основным акционером Украины!» – говорит избирателю Зеленский.

Страховая медицина, образовательный ваучер, накопительная пенсия

На Украине Зеленского больницы и школы оборудованы по последнему слову техники, а профессии врача и учителя становятся престижными. Вводится медицинское страхование, которое государство оплачивает малообеспеченным, а ежегодный медосмотр — бесплатен и обязателен для всех.

Талантливый школьник может рассчитывать на сертификат, который позволит продолжить обучение в выбранном вузе. Накопленная пенсия передается по наследству, молодежи предоставляются специальные условия по ипотеке, льготы и субсидии заменяются живыми деньгами.

Каждому областному центру — по аэропорту, дороги — по европейским стандартам, автоматический контроль веса и скорости автомобилей.

Центральные органы власти перемещаются из Киева в регионы. Это шаг навстречу благоустройству регионов и повышению привлекательности трудоустройства на местах.

«Мы создадим условия, чтобы люди, которые разъехались по миру, имели бы желание вернуться домой. «Хочу уехать» мы должны заменить «хочу вернуться», – предлагает претендент на президентский пост.

Экологический супермаркет и электронная страна

Экология — предмет особого внимания. Лидер предвыборной гонки намерен отказаться от пластика, ввести систему сортировки и переработки мусора, обеспечить «контроль за вырубкой лесов, загрязнением рек, истощением чернозёмов». «Введение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом», – говорит он.

Тотальный доступ к быстрому Интернету, цифровая грамотность населения — еще один приоритетный вопрос. Электронные услуги и онлайн-голосование на выборах и референдумах.

«Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства», – убежден Зеленский.

Солдатам — зарплату НАТО, правоохранителям — доверие

Президент Зеленский видит Украину в составе коалиции НАТО. Возможны и другие союзы, но для этого необходимо провести всеукраинский референдум. «Моя задача сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов», – обещает он.

Кандидат также намерен лишить Службу безопасности Украины полномочий заниматься экономическими преступлениями, что позволит, по его мнению, избежать давления на бизнес и вернуть доверие к правоохранительным органам.

Простите, а Крым?

В предвыборной программе Владимира Зеленского не упоминаются ни Крым, ни Донбасс. Есть только несколько абстрактные тезисы о том, как «завоевать мир для Украины»:

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров».

Еще до своего выдвижения в декабре прошлого года он говорил журналистам, что конфликт на востоке страны нельзя решить с позиции военной силы. Речь идет о человеческих жизнях, говорил он, поэтому «придется договариваться с любой стороной, хоть с чертом лысым».

31 марта 2019 года, после объявления результатов экзитпола, участник второго тура президентских выборов сообщил журналистам, что скажет Владимиру Путину при встрече. «Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» – цитирует Зеленского украинский 112.

Говоря о Крыме без юмора, Владимир Зеленский признается, что не знает, как решить этот вопрос. За неделю до голосования он сказал в интервью телеканалу ICTV: «Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России».

К исходу 31 марта ЦИК Украины опубликовала первые итоги. Явка на президентских выборах составила 63,51 процента. После обработки одного процента протоколов Владимир Зеленский набирает 26,99 процента голосов. У Петра Порошенко – 17,54 процента, у Юлии Тимошенко – 16,40%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»