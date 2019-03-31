Глава ФАС Артемьев: «Мне не поступало предложение пойти на выборы губернатора Петербурга…»

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев продолжает верить в закон, но признает, что силовикам его заявления про переплаты россиян за услуги ЖКХ оказались не интересны.

Скриншот: YouTube ФАС России

Правоохранительные органы проигнорировали нашумевшее заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ, так как дети высокопоставленных чиновников «пробивают» повышение расценок. За три недели, что прошли с момента откровенных реплик в федеральном телеэфире, силовики не обращались за подробностями, рассказал в интервью «Фонтанке» сам Игорь Артемьев. Вместе с тем главный антимонопольщик страны, который занимает пост уже 15 лет, продолжает верить в силу закона и исправление несправедливости через коррекцию законодательных актов. Именно поэтому он не готов променять кресло главы ФАС на кресло губернатора Санкт-Петербурга.

- Игорь Юрьевич, вы заявили, что россияне переплачивают за ЖКХ, а виноваты в этом родственники высокопоставленных чиновников, «сынули губернаторов». По идее, дальше должны пойти проверки. Либо этих самых родственников, либо автора громкой цитаты. Вас уже компетентные органы попросили поделиться знанием? Или они всё сами знают?

– Тема тарифов всегда затрагивает не только регуляторов, но и правоохранительные органы, регионы. Мы находимся в плотном взаимодействии, дополнительную необходимую информацию они могут у нас получить.

- Вы не указали направление движения. В каких регионах стоит присмотреться к тарифной политике властей? Нужен конкретный пример (насколько он может быть конкретным). Разница тарифов достигает нескольких раз в «соседних регионах», это про юг России?







– Необязательно. В докладе о состоянии конкуренции 2016 года, где как раз главной темой стала тарифная политика, мы приводили такие данные. Максимальный тариф на тепловую энергию зафиксирован в Чукотском АО, а минимальный средний тариф – в Иркутской области. Но даже если не брать в расчет такие сложные с климатической и географической точки зрения регионы как Чукотка, то в отдельных случаях может отмечаться значительное различие (в несколько раз) в уровнях установленных тарифов для ресурсоснабжающих организаций.

- Почему, на ваш взгляд, есть та самая треть регионов, где тарифы даже занижены? Там живут честные чиновники?

– Тут нужно отметить, что есть экономически обоснованные тарифы, и они установлены правильно в соответствии со всеми нормами закона. А есть тарифы, установленные с нарушением закона и ниже предельного уровня. Это приводит или может привести к тому, что компанию можно подвести к банкротству, и она может уйти с рынка. И какая ситуация может у нас получиться? Есть компании, которые перерегулированы, а есть, которые близки к банкротству, но их меньше. И вот они могут уйти с рынка. Таким образом, снизится конкуренция, или она вообще исчезнет на региональном рынке, и появится у нас один монополист. Но цель-то у нас иная: не допустить такую ситуацию и сделать грамотное тарифное регулирование, чтобы устранить такую дискриминацию.

- Северо-Запад РФ – регион, где тарифы завышены? Ленобласть, Санкт-Петербург. Какая здесь ситуация по сравнению с другими регионами?

– И здесь мы тоже проводили и проводим определенную работу. В прошлом году антимонопольная служба выявила факт взимания с жителей Санкт-Петербурга платы за коммунальную услугу по теплоснабжению двадцатью организациями города по тарифам, которые не были установлены в соответствии с законодательством. Компании самостоятельно устанавливали цену для населения на услуги по теплоснабжению. В ряде случаев эти цены были завышенными. ФАС России направила письмо в комитет по тарифам Санкт-Петербурга с требованием устранить существующее нарушение. С 1 сентября 2018 года были установлены экономически обоснованные тарифы. В отдельных случаях это позволило снизить плату граждан за коммунальную услугу по отоплению до 25%.

- В марте сообщалось, что ФАС готовит некие единые правила тарифного регулирования. Это разве возможно, учитывая, что в разных регионах уровень жизни и размер зарплат тоже разные? Как это можно учесть в новом тарифном регулировании?

– Наша ревизия тарифного законодательства показала, что есть большой массив разрозненного нормативного регулирования – сейчас более 150 нормативно-правовых актов действует в сфере тарифного регулирования. Это приводит к неопределённости системы тарифообразования. Нет четких формализованных процедур для принятия тарифных решений и рассмотрения тарифных споров. Отсутствие же процедурных и процессуальных вопросов усугубляет проблемы, которые существуют: «ручной» режим управления тарифного регулирования влечёт тарифную дискриминацию, снижается уровень доверия потребителей и банкротство компаний. Это явилось основанием для разработки закона о тарифном регулировании. Концепция законопроекта была одобрена правительством РФ. Национальный план развития конкуренции, который утвержден на самом высшем уровне – указом президента Российской Федерации, также содержит положения об унификации тарифного регулирования.

Главный аспект проводимой нами политики – тариф должен быть экономически обоснованным. Именно с этого следует начинать решать вопросы тарифного регулирования. Еще один наш законопроект, который правительство Российской Федерации одобрило, касается ограничения прав регионов превышать предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии. В скором времени он будет рассмотрен в Государственной думе.

Сейчас региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов на электроэнергию, установленный на федеральном уровне, если это обусловлено принятием инвестпрограммы монополией. При этом согласование с ФАС не требуется. Однако правоприменительная практика ФАС показывает, что до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, что негативно отражается на потребителях.

- Сам факт вашего выступления по столь болезненной для общества теме в эфире федерального канала (НТВ) – это признак перемен в отношении государства к проблематике? В ваших глазах как выглядит динамика исправления этих «несправедливостей»? Вы 15 лет в должности, можете это динамику отследить.

– Мы всегда являлись открытым ведомством, и для нас обсуждение различных тем, в том числе и социальных, не является чем-то удивительным. Многие сложные вопросы следует обсуждать в публичной плоскости.

Полномочия по тарифному регулированию нам передали в 2015 году, но и в этой сфере мы придерживаемся принципа информационной открытости и публичного обсуждения готовящихся изменений в законодательстве.

- Вам заметен тренд на большую смелость в суждениях федеральных чиновников, констатацию проблем, о которых раньше молчали, но сейчас транслируют основные медиа? Что это вдруг случилось с властью в 2019 году?

– Для меня это не новость. Все четыре антимонопольных пакета законов, которые были разработаны и приняты за 15 лет существования ФАС, проходили широкое обсуждение с заинтересованными органами власти, бизнесом и общественными организациями. Сейчас мы вынесли на публичное обсуждение ряд новых законопроектов. Это и пятый «цифровой» пакет антимонопольных законов, и тарифный закон, и закон о преобразовании ГУПов и МУПов, и законопроект о принудительном лицензировании, и многие другие.

- В Петербурге ФАС долго боролась со статьей 7.1 местного закона, которая позволяла закупать услуги у ГУПов без конкурса. Статью после решения Верховного суда изменили, но она, тем не менее, позволяет найти лазейку для таких закупок. При этом депутаты настаивали, что на самом деле возможность не проводить конкурсы по отдельным случаям должна остаться. В том числе, по их словам, это касается и транспортного обслуживания чиновников и депутатов. Устраивает ли вас то, как изменили петербургский закон? Считаете ли вы, что перевозка депутатов должна относиться к исключительным случаям, когда не нужно проводить конкурс? Есть ли ещё подобные ситуации?

– После шести лет упорной борьбы санкт-петербургскому УФАС удалось отменить статью городского закона о ГУПах. В конце октября 2017 года статью 7.1 отменил Верховный суд РФ. В статье осталось только одно исключение, связанное с ГУПами. Этот пункт мы и не просили отменять, так как в федеральном законодательстве не прописано, как организуется деятельность представительных органов власти одного субъекта РФ в другом субъекте РФ.

Что касается перевозки депутатов ЗакСа, то после решения Верховного суда в ноябре 2017 года наше территориальное управление установило в действиях Законодательного собрания Санкт-Петербурга нарушение ч. 1 ст.15 закона «О защите конкуренции». Без проведения торгов, ссылаясь на уже отменную статью, законодательный орган Санкт-Петербурга заключил контракт на услуги по предоставлению автотранспорта с ГБАУ «Смольнинское». Это привело к недопущению конкуренции, были созданы дискриминационные условия для других компаний, которые осуществляли аналогичную деятельность на рынке услуг по автотранспортному обслуживанию. В этих же действиях Законодательного собрания мы признали нарушение закона о контрактной системе.

Санкт-петербургское УФАС подало в суд иск о расторжении контракта, заключенного между ЗакСом и ГБАУ «Смольнинское». УФАС дошло до Верховного суда, но иск поддержан судами не был. Контракт не расторгнут. Сумма контракта на перевозку депутатов составляет почти 500 млн руб. Контракт заключен на три года. По независимым оценкам, если бы контракт заключался на торгах, бюджет смог бы сэкономить половину этой суммы.

- Когда вам удастся победить проблему единственного поставщика? И как?

– Зачастую документы, которые представляются президенту России для определения единственного поставщика, формируются без учёта позиции Минфина или ФАС. До сих пор нет чёткого регламента проведения таких закупок. Это приводит к тому, что статус единственного поставщика в конечном счёте получают компании, которые не обладают соответствующим опытом и производственными мощностями.

Мы подготовили изменения в законодательство, устанавливающие порядок подготовки и внесения обращений по вопросу определения единственного поставщика. Сейчас мы вынесли их для публичного обсуждения. В частности, мы предлагаем установить перечень документов и сведений, которые государственный заказчик должен направить для рассмотрения вопроса о целесообразности осуществления закупки у единственного поставщика. Так, ему придётся предварительно получить заключение Минфина и ФАС России в обязательном порядке.

- Вы видите рост самоорганизации граждан как способ отстаивания своих прав в сфере тарифного регулирования? Эксперты «Фонтанки» именно это советуют делать горожанам. Есть стойкое ощущение, что люди привыкли платить больше, потому что так проще. Последовательно добиваться отстаивания своих прав и сопротивляться произволу готовы единицы.

– На нашем сайте размещен полезный ресурс – «Калькулятор ЖКХ». Этот инструмент является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей. С помощью региональных калькуляторов граждане могут произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги.

Если гражданин сверился с калькулятором ЖКХ и видит, что в его платежке сумма сильно отличается, прежде всего необходимо разобраться в причинах такого расхождения. Происходят случаи, что управляющая организация или ТСЖ ошиблись в расчетах и неверно указали сумму к оплате. Например, выставив счет за услугу, которая по факту не оказывается. Или у гражданина стоят счетчики на коммунальные услуги, а ему считают по нормативам потребления.

Разобраться в подобных причинах помогут жилищные инспекции, которые есть в каждом субъекте. Именно они осуществляют проверки по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определению размера и внесению платы за коммунальные услуги.

- Вы следите за петербургской повесткой? Многие надеялись, что вы можете возглавить город. Если это исключено в 2019 году, то в 2024 может стать реальностью? Выборы губернатора – 2019 будут такими же интересными, как предыдущие выборы губернатора Санкт-Петербурга?

– Мне не поступало предложение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Я очень люблю свой родной город и желаю ему, безусловно, только хорошего. Но и бросать ФАС сейчас, когда мы завершаем этап настройки цифрового антимонопольного регулирования и планируем менять тарифное регулирование в стране, мне не следует.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»