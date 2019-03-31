На Украине завершились президентские выборы. По данным экзитполов, лидирует актер Зеленский

Избирательные участки на Украине закрылись в восемь часов вечера 31 марта. По предварительным данным экзитполов, во второй тур выборов пройдут актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По данным национального экзитпола, на шесть часов вечера представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 30,4% голосов. Следом за ним идет Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8% избирателей. За Юлию Тимошенко проголосовали 14,2%, за Юрия Бойко – 9,8%. Таким образом, по предварительным данным, состоится второй тур выборов, на который будут допущены Зеленский и Порошенко. В опросе приняли участие 18 тысяч избирателей. «Как видите, экзитполов много, а президент один», – с иронией отреагировал Зеленский на данные экзитполов.

Тем временем ЦИК начал публиковать данные о явке по состоянию на восемь вечера, когда избирательные комиссии закончили работу. Пока информация предоставлена только с двух округов, где проголосовали 46,54% граждан Украины. По состоянию на три часа дня, как сообщалось ранее, явка составила 45,11 процента избирателей.

Полиция Украины зафиксировало около двух тысяч нарушений на выборах, возбуждено 25 уголовных дел. При этом в МВД заявили, что на результатах это не отразится.

Второй тур выборов может пройти 21 апреля.





