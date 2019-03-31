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Власть
01.04.2019 09:04
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Роман Плугин вызвал «инквизитора». Бригада ревизоров прибыла проверять полицейский главк Петербурга

Главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь привез в Петербург четыре десятка сотрудников центрального аппарата. Инициировал проверку новый шеф ГУ МВД Роман Плугин. Анализ поможет поменять важные фигуры на силовой доске ведомства.

Роман Плугин вызвал «инквизитора». Бригада ревизоров прибыла проверять полицейский главк Петербурга

/17.мвд.рф/

В девять часов утра 1 апреля в актовом зале здания на Захарьевской, 19, первые лица районных полицейских управлений и служб главка встретились с представителями бригады, прибывшей из Москвы для комплексной проверки регионального ГУ МВД. Столичный десант сформирован из 43 сотрудников организационно-аналитического департамента МВД РФ и представителей профильных структур министерства.

Возглавляет проверку главный инспектор, генерал-майор внутренней службы Эдуард Соболь. Как подсказали журналисту нашего издания в центральном аппарате МВД, коллеги по цеху называют его «инквизитором» (этимология псевдонима изложена ниже).
 
На период проверки генерал Соболь подчиняется лично Владимиру Колокольцеву. Заметим, выездные проверки такого масштаба – стандартная практика с тем лишь нюансом, что у любого нового крупного руководителя МВД есть два алгоритма.
 
Первый: вызвать проверку самому при начале работы. После чего, получив отрицательные результаты по определенным направлениям, принимать кадровые решения. В этом есть плюс, так как отстранения от должностей ряда руководителей происходят на фоне отрицательных результатов, а не по субъективной воле начальника. Диалектика же состоит в том, что в этом кроется и минус – с момента окончания ревизии теперь новый начальник отвечает за весь негатив.

По второму варианту Роман Плугин не пошел. Он заключался бы в том, что проверку можно было инициировать и через год. Тогда при нелестных показателях виновным оказалось бы прошлое.

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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«Фонтанка» ранее предполагала, что в зоне риска находятся несколько лиц из ключевых управлений ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Это прежде всего Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, возглавляемое полковником Бриллиантовым. Затем Управление по вопросам миграции под началом полковника Минченко.

Например, сообщалось, что на экономику, скорее всего, придет начальник экономической полиции Южного федерального округа Москвы – полковник Ульянов Е. В. Он проходил проверку на переход в Екатеринбург, куда изначально планировался Роман Плугин.  

По информации «Фонтанки», в ГУ МВД о приезде знали с середины марта, когда официальное распоряжение министра было разослано по подразделениям главка. Разумеется, сотрудники приводили свои дела в порядок. Однако, по словам одного районного начальника полиции, «это в принципе невозможно».   

Как в минувшие выходные журналисту сказал один из начальников отдела главка, «сижу на работе, пишу бумаги, понимая, что если поставлена задача нас нагнуть, она будет выполнена». В некоторых местах доходит до абсурда. В Управлении ГИБДД сообщили, что в связи с патологической нехваткой номерных знаков в МРЭО Петербурга они вынуждены выдавать госномера, бывшие в употреблении. И якобы в одном филиале на севере города инспекторам посоветовали за свой счет менять старые номера на новые. «Чтобы во время проверки никаких жалоб от граждан не было», – объяснили нам в дорожной полиции.

Примерно такие же настроения замечены нашим изданием и по всей полицейской линии. Опытные сотрудники понимают, что на недостатки можно смотреть под разным углом. На кого-то – правильно, ведь если объективно, то дают срок на устранение. Можно и агрессивно, мол, исправлять ситуацию будут уже другие.
           
По данным «Фонтанки», сотрудники центрального аппарата остановились в гостинице «Азимут», оценка ситуации продлится 25 дней.

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

Эдуард Соболь назначен главным инспектором МВД РФ в июне 2013 года. В декабре 2016 года комиссия МВД во главе с Эдуардом Соболем проводила ведомственную проверку нижегородского главка. По её итогам полицейский главк получил «неуд». Сразу после проверки начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Иван Шаев ушел в отпуск, а потом подал рапорт об увольнении. Президент Владимир Путин освободил Шаева от должности.

В канун 2018 года внеплановая проверка во главе с Эдуардом Соболем прошла в УМВД России по Ульяновской области. Отъезд Соболя из Ульяновска сопровождался слухами о скорой отставке начальника УМВД России по Ульяновской области Юрия Варченко. Она была оформлена в августе 2018 года.

В ноябре 2018 года в отставку ушел начальник Главного управления МВД по Краснодарскому краю 60-летний Владимир Виневский, для которого Ленинград - Петербург не чужой город. Официально - по достижении предельного возраста для работы в органах внутренних дел. Отставке не предшествовала тотальная проверка кубанского главка  Эдуардом Соболем, хотя в августе 2018-го он до ночи в приёмной в Краснодаре принимал недовольных. Кстати, еще в мае  Владимир Колокольцев подписал приказ о привлечении Виневского к дисциплинарной ответственности.

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