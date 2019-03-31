Роман Плугин вызвал «инквизитора». Бригада ревизоров прибыла проверять полицейский главк Петербурга

Главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь привез в Петербург четыре десятка сотрудников центрального аппарата. Инициировал проверку новый шеф ГУ МВД Роман Плугин. Анализ поможет поменять важные фигуры на силовой доске ведомства.

/17.мвд.рф/

В девять часов утра 1 апреля в актовом зале здания на Захарьевской, 19, первые лица районных полицейских управлений и служб главка встретились с представителями бригады, прибывшей из Москвы для комплексной проверки регионального ГУ МВД. Столичный десант сформирован из 43 сотрудников организационно-аналитического департамента МВД РФ и представителей профильных структур министерства.

Возглавляет проверку главный инспектор, генерал-майор внутренней службы Эдуард Соболь. Как подсказали журналисту нашего издания в центральном аппарате МВД, коллеги по цеху называют его «инквизитором» (этимология псевдонима изложена ниже).



На период проверки генерал Соболь подчиняется лично Владимиру Колокольцеву. Заметим, выездные проверки такого масштаба – стандартная практика с тем лишь нюансом, что у любого нового крупного руководителя МВД есть два алгоритма.



Первый: вызвать проверку самому при начале работы. После чего, получив отрицательные результаты по определенным направлениям, принимать кадровые решения. В этом есть плюс, так как отстранения от должностей ряда руководителей происходят на фоне отрицательных результатов, а не по субъективной воле начальника. Диалектика же состоит в том, что в этом кроется и минус – с момента окончания ревизии теперь новый начальник отвечает за весь негатив.

По второму варианту Роман Плугин не пошел. Он заключался бы в том, что проверку можно было инициировать и через год. Тогда при нелестных показателях виновным оказалось бы прошлое.







«Фонтанка» ранее предполагала, что в зоне риска находятся несколько лиц из ключевых управлений ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Это прежде всего Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, возглавляемое полковником Бриллиантовым. Затем Управление по вопросам миграции под началом полковника Минченко.

Например, сообщалось, что на экономику, скорее всего, придет начальник экономической полиции Южного федерального округа Москвы – полковник Ульянов Е. В. Он проходил проверку на переход в Екатеринбург, куда изначально планировался Роман Плугин.

По информации «Фонтанки», в ГУ МВД о приезде знали с середины марта, когда официальное распоряжение министра было разослано по подразделениям главка. Разумеется, сотрудники приводили свои дела в порядок. Однако, по словам одного районного начальника полиции, «это в принципе невозможно».

Как в минувшие выходные журналисту сказал один из начальников отдела главка, «сижу на работе, пишу бумаги, понимая, что если поставлена задача нас нагнуть, она будет выполнена». В некоторых местах доходит до абсурда. В Управлении ГИБДД сообщили, что в связи с патологической нехваткой номерных знаков в МРЭО Петербурга они вынуждены выдавать госномера, бывшие в употреблении. И якобы в одном филиале на севере города инспекторам посоветовали за свой счет менять старые номера на новые. «Чтобы во время проверки никаких жалоб от граждан не было», – объяснили нам в дорожной полиции.

Примерно такие же настроения замечены нашим изданием и по всей полицейской линии. Опытные сотрудники понимают, что на недостатки можно смотреть под разным углом. На кого-то – правильно, ведь если объективно, то дают срок на устранение. Можно и агрессивно, мол, исправлять ситуацию будут уже другие.



По данным «Фонтанки», сотрудники центрального аппарата остановились в гостинице «Азимут», оценка ситуации продлится 25 дней.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»