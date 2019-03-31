На проспекте Энгельса кувыркнулся немецкий «трофей на Берлин»

Представитель немецкого автопрома не устоял на петербургских дорогах. Одним неловким движением водитель чуть не перевёл машину в статус исторической.

Перевёрнутый Opel Vectra горожане заметили на проспекте Энгельса 31 марта около 17.30. Иномарка совершила кувырок в воздухе и приземлилась у трамвайных путей. По словам очевидцев, к полёту привело неудачное перестроение. Заднее стекло автомобиля украшает наклейка «трофей на Берлин».

«Видел момент взлета и приземления Vectra. Кто прав, кто виноват — не понял. Там еще «Жига» на разварках была задействована чуть дальше. Похоже, неудачное перестроение», — написал очевидец в социальных сетях.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии никто серьёзно не пострадал.





