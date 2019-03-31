Полиция задержала мигранта, ударившего ножом школьника в ТРК на Коломяжском. Мужчина отбивался от 15 подростков

Толпа подростков устроила разговор с мигрантом в торговом центре Приморского района Петербурга. Мужчина вырвался из оцепления с помощью ножа, теперь ему грозит серьёзное обвинение.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, сотрудники полиции задержали 21-летнего автора поножовщины в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Иностранец ударом ножа в шею отправил в больницу 14-летнего школьника.

Приезжий ответил радикальными мерами на агрессивный интерес пятнадцати подростков. Группа без видимой причины окружила взрослого противника, мужчину повалили на пол и начали избивать ногами. В бою не уцелел его мобильник. Разбившийся гаджет превратил жертву в агрессора, он вытащил нож и бросился в атаку, затем сбежал.

Если бы всем участникам драки уже исполнилось 18, то произошедшее можно было бы трактовать как превышение самообороны. Но так как взрослую разборку устроили дети, то манёвр с ножом может быть расценён как покушение на убийство.





