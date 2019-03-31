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01.04.2019 09:00
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Фронда больше чем миллиарды для Русского музея

Трое активистов просят суд обнулить работу шести ведомств на протяжении пятнадцати лет. Иск надуманный. Но так уж устроены процедуры, что реконструкция Михайловского дворца отменяется.

Фронда больше чем миллиарды для Русского музея

https://pixabay.com

Уровень проблемы подчеркну абзацем из своего внутреннего документа: «При подготовке соглашения между правительством Российской федерации и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», которое было подписано 4 августа 2004 года совместным решением Госстроя России и Министерства культуры и массовых коммуникаций России, в состав объектов федерального значения учреждений культуры Санкт-Петербурга для финансирования был включен проект по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца Государственного Русского музея». Перейдем к масштабу хлопот и ничтожности проблемы, способной все перечеркнуть. 

Разумеется, вначале о самом Русском музее: внутренние дворы Михайловского дворца исторически выполняли роль световых колодцев и освещали вспомогательные помещения, удаленные от лицевых фасадов. Как все понимают, сегодня их актуальность утрачена. Более того, в окружающих залах расположены экспозиции, требующие минимизировать воздействие петербургского света и естественной влажности на экспонаты. К тому же, дворы–колодцы сейчас сами являются проблемой – это сборники воды и льда в зимний период.  Геометрия же такова, что удаление снега – невозможно.

Фонтанка.ру
Фонтанка.ру

Михайловский дворец также единственный из четырех дворцов Государственного Русского музея, где нет доступа к основной экспозиции на втором этаже для гостей с ограниченными физическими возможностями. Наконец, в Михайловском дворце – главном дворце по числу постоянных и временных экспозиций, нет территории для столь востребованных в наше время лекций.



Фонтанка.ру
Фонтанка.ру

С того – 2004 года документов исписано столько, что если уж очень понадобится, то для анализа их нужно будет вкатывать на тележке. Если очень кратко, то в согласованиях и экспертизах принимали участие: Министерство финансов, Министерство культуры, Минэкономразвития, Госстрой России, Главгосэкспертиза России. Конечно, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного. Безусловно, сам Государственный русский музей. Можно бесконечно говорить о корректировках проектной документации, изменениях в соглашении о займе у Международного банка реконструкции и развития. В 2018 году была поставлена точка: первый этап реконструкции внутренних дворов должен быть завершен к 1 марта 2020 года за 1,5 млрд рублей. Это видовые лифты для инвалидов, конференц-зал… Площадь музея увеличится на 580 квадратов. Но, похоже, не о втором этапе надо думать, на который также выделяются сотни миллионов, а забывать о первом. 

Недавно в Куйбышевский районный суд Петербурга пришел иск от двух сотрудников Русского музея и благородного журналиста Золотоносова. Они требуют признать незаконным согласования проектной документации. На мой взгляд, их жалоба бесперспективна. Но суды перегружены, а решение может состояться не скоро. 

Пусть очередное заседание и назначено на 2 апреля, трагикомедия заключается в том, что откладывание решения не позволит приступить к реализации проекта. Все предельно просто: срок строительства – год, быстрей технологически невозможно. В апреле 2020 года истекает срок о займе. Ведь если мы в апреле не начинаем, то Международный банк реконструкции и развития, зная, что во всех планах стоит 24 месяца, не позволит и все: деньги у нас на счете и их придется вернуть. 

Вы удивитесь, но других денег на этот проект нет.

Генеральный директор Фонда инвестиционных, строительных проектов Санкт-Петербурга, Алексей Васильев 

 

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