Апрель начнется морозом, но понедельник будет солнечным

Оттаявшие улицы Петербурга вновь скует льдом в ночь на 1 апреля. Заморозит город лишь на несколько часов.

По прогнозам Северо-Западного УГМС, ночью понедельника в городе ожидается похолодание до -3 градусов. Местами возможен снег. Весна же начнется с рассветом. Днем из-за облаков выйдет солнце, а воздух прогреется до +5.

Синоптики предполагают, что отрицательные температуры ночью сохранятся до середины недели. В светлое время суток при этом градус будет расти, в среду Гидрометцентр пророчит тепло до +10.





