Сбивший ребенка Porsche Cayenne принадлежит врачу-травматологу. Ему не везет с наемными водителями

фото: читатель «Фонтанки» Алексей

Спортивный кроссовер, который сбил на пешеходном переходе десятилетнего ребенка, принадлежит ветерану Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Вредена. За рулем Porsche Cayenne мог находиться 35-летний москвич, которого знают в уголовном розыске столицы.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, днем 31 марта мальчик переходил проспект Культуры по пешеходному переходу. Столкновение с черного цвета «немцем» было такой силы, что подростка отбросило вперед на несколько метров, а на капоте Porsche образовалась внушительная вмятина. Водитель, мужчина средних лет, место происшествия не оставил, вместе с неравнодушными прохожими он дожидался медиков и дорожную полицию, укрыв школьника собственной курткой. Сейчас ребенок в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.







По информации нашего издания, автомобиль зарегистрирован на 70-летнего Бориса Корнилова. С лета 2018 года доверенность на управление Porsche Cayenne оформлена на уроженца Москвы Алексея Садова. В 2009 году мужчина был объявлен в федеральный розыск, его хотели видеть в московском суде по делу о незаконном хранении наркотиков.

Борис Михайлович Корнилов, согласно открытым данным, жизнь посвятил свободе движения. Именно такой девиз избрал для себя один из крупнейших в стране НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, где Корнилов трудился до выхода на пенсию. Его имя значится среди авторов научной работы «Оригинальный способ остеосинтеза шейки бедренной кости с несвободной костной аутопластикой».

По данным «Фонтанки», Борис Корнилов питает слабость к люксовым иномаркам. Помимо тривиальных BMW X4, Land Rover, в его коллекцию в разные годы входили японский пикап Toyota Tundra и воплощение американской легенды Jeep Wrangler. Управление автомобилями Борис Михайлович зачастую доверяет сторонним водителям. Судя по многочисленным штрафам за превышение скорости, такая беспечность не идет на пользу семейному бюджету.