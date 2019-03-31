Британская королева согласилась больше не выезжать на дороги, где есть другие водители

Служба безопасности королевы Великобритании Елизаветы II уговорила монарха больше не садиться за руль для поездок по дорогам общего пользования. Согласилась она неохотно.

Как сообщает The Sunday Times 31 марта, теперь во время поездок по Лондону и другим британским городам место за рулем будет занимать шофер. Королева оставила за собой право ездить там, где нет других водителей. Издание отмечает, что, вероятней всего, согласилась на такие условия Елизавета неохотно. Отказаться от поездок ее вынудила авария с участием супруга. 97-летний принц Филипп не пострадал, хотя его автомобиль перевернулся. Позже он сам отказался от прав.

Королева – единственный человек в стране, которому разрешено не иметь водительского удостоверения, она регулярно этим пользуется.

Ее величество предпочитает такие марки как Jaguar, Land Rover или Range Rover. За рулем последнего ее в январе этого года ловили непристегнутой.





