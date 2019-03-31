Нобоа: Победили благодаря речи Семака в перерыве

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа прокомментировал волевую победу в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

По словам Нобоа, в первом тайме игры 31 марта соперник очень хорошо оборонялся и проводил контратаки. «У них был один момент и один гол. Во второй половине встречи мы были получше. На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве. Он сказал, что нужно прессинговать и выигрывать, хоть это очень сложная игра. Все соперники, находящиеся позади нас в турнирной таблице, победили», – цитирует Нобоа «Чемпионат.com».

Сине-бело-голубые первыми пропустили, но сумели в ответ забить три и выиграть.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России после 21 тура из 30. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 7 апреля против «Локомотива», который сейчас занимает вторую строчку.





