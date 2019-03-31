Дриусси о своем скандальном интервью: Я не жалею о переходе в «Зенит», мои слова выдернули из контекста

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси прокомментировал свои слова о том, что он совершил ошибку, перейдя в петербургский клуб.

Игрок уверяет, что его неправильно поняли. Ранее в интервью аргентинскому радио футболист заявил, что «поспешил с переходом в российскую лигу», и посоветовал другим игрокам «Ривера» «подумать перед уходом». «Мои слова полностью вырвали из контекста. Я нисколько не жалею о том решении, которое было принято, – и я сказал об этом. Я рад в «Зените», мне здесь комфортно – с первого дня клуб и болельщики приняли меня со всем радушием. Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем – посмотрим», – цитирует Дриусси 31 марта «Спорт-Экспресс».

Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Сумма трансфера составила 15 млн евро. Тем летом это была вторая по размеру покупка петербургского клуба после Леандро Паредеса, который, в свою очередь, обошелся в 23 млн евро. С тех пор Дриусси сыграл в 73 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач.





