«Победа» перестала летать за границу из Пулково

Авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из петербургского аэропорта Пулково 31 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе лоукостера.

Последний международный рейс «Победа» выполнила 30 марта. Пассажиры отправились из Петербурга в Стамбул. «В летнем расписании полетов 2019 года международные рейсы из Санкт-Петербурга выполняться не будут», — прокомментировали в компании.

Ранее компания заявила об отмене перелетов по шести международным направлениям (в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн, Пизу и Тбилиси), прежде заявленных в летнем расписании. Причиной стали проверки службы авиационной безопасности. Желание пограничников досмотреть запломбированные кухонные отсеки стало приводить к массовым задержкам рейсов, сбоям графика и, как следствие, убыткам. Причем подобное любопытство те проявляли только к бортам, выполняющим международные полеты. Как ранее писала «Фонтанка», вместо новинок зарубежья Пулково предложит петербуржцам чаще летать на российские курорты.





