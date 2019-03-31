Явка на президентских выборах на Украине подобралась к 50 процентам

По состоянию на три часа дня 31 марта явка избирателей на выборах президента Украины составила 44,79 процента.

Такие данные следуют исходя из информации от 134 из 199 избирательных округов. Активней всего голосующие в Запорожской области, там до рубежа в 50% остались считаные доли. В Закарпатье, напротив, не дотянули и до 30%.

Продолжает поступать информация о нарушениях. По данным полиции, уже возбуждено четыре уголовных дела.

Президентские выборы поставили рекорд по количеству кандидатов. За пост борются 39 кандидатов. В лидерах гонки – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Юрий Бойко.





