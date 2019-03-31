Два гола Азмуна и гол Ракицкого принесли «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

фото:Сергей Михайличенко/»Фонтанка.ру».

Петербургский «Зенит» смог во втором тайме переломить ситуацию в игре с «Оренбургом» и выиграть матч.

После первого тайма петербуржцы проигрывали со счетом 1-0 – гол забил воспитанник «Зенита» Алексей Сутормин. Однако во втором тайме включились новички петербургского клуба. В самом начале тайма очередной гол забил нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. А в концовке игры впервые отличился голом со штрафного за «Зенит» перешедший из донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий. Точку еще одним голом поставил Азмун. Счет 3-1 в пользу «Зенита».

Матч чемпионата России по футболу проходил в Петербурге, на "Газпром-арене", 31-го марта.





