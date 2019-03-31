Фонд балтийской нерпы пополнился двумя «дистрофиками». Тюлени добрались до берега на льдинах

Два новых клиента поступили в Фонд балтийской нерпы. Найти ослабленных животных помогли петербуржцы, предпочитающие прогулки по берегу Финского залива.

Как рассказали в фонде 31 марта, накануне тюленят заметили у порта Бронка и у посёлка Лебяжье. Потеряшки оказались истощёнными. Стихия практически полностью лишила их сил. Один из детёнышей уже почти перелинял и даже успел наесться какой-то «неизвестной гадости».







«Одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу. Сейчас наши новые знакомые отсыпаются в карантине», — добавили в фонде.

6 марта нашли тюленью малышку в деревне Гакково Кингисеппского района. Потеряшку с мамой разлучили шквалистый ветер и оторвавшаяся льдина. Весил щенок 13,5 килограмма. Сейчас детёныш активно кушает и набирает вес.