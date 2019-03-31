Дама с красным шарфом погибла в воде канала Грибоедова

Лёд ещё не до конца освободил реки и каналы в Петербурге, но стихия уже начинает уносить жизни. Женщина утонула неподалеку от Мариинского театра.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, накануне около одиннадцати вечера из воды у 119 дома по набережной канала Грибоедова спасатели вытащили тело женщины. Ранее очевидцы заметили даму на Харламовом мосту.

На вид погибшей около 40 лет. Одета горожанка была в зелёную куртку с красным шарфом.

Под лед Невы 25 марта провалились двое детей. Один десятилетний мальчик выплыл сам, тело второго не найдено.





