Петербургский «РЭП-Холдинг» получил лицензию на сервис и ремонт газотурбинных установок General Electric

АО «РЭП-Холдинг» и американский холдинг General Electric в лице итальянских газовых компрессоров GE Nuovo Pignone подписали соглашение о предоставлении лицензии на сервисное обслуживание газотурбинных установок, которые петербургская компания уже ровно десять лет выпускает по договоренности с GE. Подробности соглашения раскрыл в воскресенье, 31 марта, «РЭП-Холдинг».

Новый документ является дополнительным по отношению к выкупленной «РЭП-Холдингом» в 2008 году у GE лицензии на технологию сборки, изготовления и испытания высокомощных газотурбинных установок MS5002E 32 МВт. Лицензия стоила около $200 млн, стоимость нового соглашения петербургская компания не уточняет.

Соглашение подписали президент АО «РЭП Холдинг» Тагир Нигматулин и президент Nuovo Pignone Микеле Стангароне, в присутствии главного исполнительного директора материнской компании итальянского производителя компрессоров, Baker Hughes, a GE company Лоренцо Симонелли. Также на подписании присутствовал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов – «РЭП-Холдинг» является одним из крупных подрядчиков газовой монополии.

Дополнительное соглашение предусматривает право петербургской компании на сервисное обслуживание на объекте заказчика, в том числе монтаж, пусконаладку и техобслуживание в процессе эксплуатации MS5002E. А также изготовление запасных частей и восстановительный ремонт компонентов горячей части газотурбинной установки.







Установку на базе MS5002E собирает Невский завод, заказчики получают ее под брендом «Ладога-32». «РЭП-Холдинг» в прошлом году заключил контракт на поставку трех подобных установок для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» за 1,8 млрд рублей. За год до этого компания исполнила контракт с ООО «Газпром комплектация» – три газоперекачивающих «Ладоги-32» обошлись в 3 млрд рублей.

На уходящей неделе на Амурском газоперерабатывающем заводе начался монтаж перекачивающей установки «Ладога-32» для China Petroleum Engineering & Construction Corporation, подрядчика строительства газопровода «Сила Сибири».